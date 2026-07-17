Visite libre de l’église Saint-Félix de Piquecos, Église Saint-Félix, Piquecos

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Félix de Piquecos Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Félix Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Félix le dimanche, de 14h à 17h.

Renseignements au 05 63 31 34 38.

Église Saint-Félix Chemin de l’église, 82130 Piquecos Piquecos 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie

Visite libre de l’Eglise Saint Félix le dimanche de 14h à 17h.

©ManonBouysset