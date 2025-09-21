Visite libre de l’église Saint-Félix Église Saint-Félix Piquecos

Visite libre de l’église Saint-Félix Église Saint-Félix Piquecos dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Félix Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint-Félix Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre de l’église Saint-Félix

Venez découvrir l’église Saint-Félix en visite libre.

L’église sera ouverte dimanche 21 septembre de 14h à 17h.

Église Saint-Félix Chemin de l’église, 82130 Piquecos Piquecos 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie

Visite libre de l’église Saint-Félix

© Fabien Mognet