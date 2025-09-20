Visite libre de l’église Saint-Ferréol et de la chapelle du Tren Beauziac Beauziac
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite libre de l’église Saint-Ferréol de Beauziac et de la chapelle du Tren
Profitez d’une visite libre pour découvrir deux lieux de culte emblématiques :
- L’église Saint-Ferréol de Beauziac, témoin de la vie religieuse locale et du patrimoine architectural rural
- La chapelle du Tren, plus confidentielle mais tout aussi chargée d’histoire
Un parcours entre spiritualité, histoire locale et architecture.
Beauziac 47700 Beauziac Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 04 01
©OTCLG