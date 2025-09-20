Visite libre de l’église Saint-Ferréol et de la chapelle du Tren Beauziac Beauziac

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez d’une visite libre pour découvrir deux lieux de culte emblématiques :

L’église Saint-Ferréol de Beauziac, témoin de la vie religieuse locale et du patrimoine architectural rural

La chapelle du Tren, plus confidentielle mais tout aussi chargée d’histoire

Un parcours entre spiritualité, histoire locale et architecture.

Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 04 01

©OTCLG