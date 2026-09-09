Visite Libre de l’église Saint-Folquin de Pitgam, Église Saint-Folquin, Pitgam

Informations pratiques

Visite Libre de l’église Saint-Folquin de Pitgam 19 et 20 septembre Église Saint-Folquin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir, les 19 et 20 septembre 2026, l’église Saint-Folquin de Pitgam, joyau de notre patrimoine local et flamand.

Visites libres :

• Le samedi 19 septembre de 15 h à 18 h

• Le dimanche 20 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

Église Saint-Folquin 5 Rue de l’Église, 59284 Pitgam, France Pitgam 59284 Nord Hauts-de-France La première mention remonte à 1072. Une église, dont il reste une tour carrée et d’importants vestiges romans, a dû être construite fin 11e début XIIe siècle. En 1453, l’église subit une première transformation. En 1644, l’église fut pillée et dévastée. En 1666, elle fut brûlée par les Anglais. En 1704, l’édifice est en partie reconstruit. Restaurations aux 19e et XXe siècles.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir, les 19 et 20 septembre 2026, l’église Saint-Folquin de Pitgam, joyau de notre patrimoine local et flamand.

©ASSOCIATION 1072