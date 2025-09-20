Visite libre de l’église Saint-François-de-Sales Église Saint François de Sales Saint-Maur-des-Fossés

Visite libre de l’église Saint-François-de-Sales Église Saint François de Sales Saint-Maur-des-Fossés samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

C’est en 1849 que Jacques-François Adam décide de faire construire une chapelle familiale sur ses terres. Il répond ainsi aux demandes de ses clients qui estiment que les terrains vendus sont trop éloignés de l’église Saint-Nicolas. La première pierre est bénie le 28 août 1850. La chapelle, érigée en paroisse le 23 juin 1907, est cependant trop petite. Elle est donc agrandie après la Première Guerre mondiale et l’inauguration du clocher a lieu le 16 décembre 1923, en même temps que le baptême des trois nouvelles cloches. Il reste peu de choses de la chapelle d’origine mais vous pourrez admirer des fresques et le tombeau de Jacques-François Adam entre autres.

Église Saint François de Sales 1 avenue du Maréchal Lyautey 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France 0142839732 https://paroisseadamville.fr/ https://www.facebook.com/SaintFrancoisdesalesAdamville/ Visite guidée de l’Eglise Saint François de Sales, son histoire et son patrimoine architectural. Découverte et description des 21 vitraux signés des peintres verriers parisiens Jacques-Charles Champigneulle et André Dupleix. RER A Saint Maur-créteil – bus 112 arrêt Adamville – Parking Place Kennedy

Visite libre

© Graf