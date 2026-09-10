Visite libre de l’église Saint-Georges de Meyraguet, Église Saint-Georges de Meyraguet, Lacave

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Georges de Meyraguet 19 et 20 septembre Église Saint-Georges de Meyraguet Lot

Gratuit. Sans réservation Informations auprès de la mairie : 0565370383

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⛪ Découvrez l’église Saint-Georges de Meyraguet (Lacave)

Profitez d’une visite libre pour découvrir cette charmante église rurale, témoin de l’art religieux du XIIIᵉ siècle.

Église Saint-Georges de Meyraguet Rue de Meyraguet, 46200 Lacave, France Lacave 46200 Lot Occitanie 0565370383 https://www.paroissedesouillac.fr/nos-eglises/article/meyraguet-eglise-saint-georges Très jolie église dédiée à Saint-Georges est à voir absolument, classée aux monuments historiques dés 1908, date fin XIIe siècle, début XIIIe siècle, dans un style de transition entre le roman et le gothique. Si vous passez le long de l’église, vous pourrez voir une niche sur un des contreforts extérieurs. Certains auteurs ont pu voir une lanterne des morts, d’autres un abri pour une statue de piété. Deux cloches logées dans deux oves (trou en forme d’œuf) percées au sommet du clocher-pignon : l’une datant de 1711, cadeau d’un des seigneurs de Belcastel et Latreyne pour son mariage, l’autre en 1887 par une souscription des paroissiens.

Dans une niche à fond plat gît une statue funéraire d’un chevalier du Cluzel du XVIe siècle. Pour la visiter, se renseigner à la mairie de Lacave ou participer à un office : en principe le 3e dimanche de chaque mois pair à 9h30, les mois impairs la messe est célébrée à Lacave à 9h30 également.

⛪ Découvrez l’église Saint-Georges de Meyraguet (Lacave)

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