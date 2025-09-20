Visite libre de l’église Saint-Georges de Meyraguet Église Saint-Georges de Meyraguet Lacave

Gratuit. Sans réservation Informations auprès de la mairie : 0565370383

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

⛪ Découvrez l’église Saint-Georges de Meyraguet (Lacave)

Profitez d’une visite libre pour découvrir cette charmante église rurale, témoin de l’art religieux du XIIIᵉ siècle.

Église Saint-Georges de Meyraguet Lacave Lacave 46200 Lot Occitanie Ancienne chapelle romane dont les voûtes et probablement une partie du pignon de face ont été refaites au début du XVIe siècle.

