Visite libre de l’église Saint-Georges de Meyraguet Église Saint-Georges de Meyraguet Lacave
Visite libre de l’église Saint-Georges de Meyraguet Église Saint-Georges de Meyraguet Lacave samedi 20 septembre 2025.
Visite libre de l’église Saint-Georges de Meyraguet 20 et 21 septembre Église Saint-Georges de Meyraguet Lot
Gratuit. Sans réservation Informations auprès de la mairie : 0565370383
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00
⛪ Découvrez l’église Saint-Georges de Meyraguet (Lacave)
Profitez d’une visite libre pour découvrir cette charmante église rurale, témoin de l’art religieux du XIIIᵉ siècle.
Église Saint-Georges de Meyraguet Lacave Lacave 46200 Lot Occitanie Ancienne chapelle romane dont les voûtes et probablement une partie du pignon de face ont été refaites au début du XVIe siècle.
⛪ Découvrez l’église Saint-Georges de Meyraguet (Lacave)
© Pah culture