Visite libre de l’église Saint-Georges Église Saint-Georges Linac

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez à votre rythme l’église Saint-Georges de Linac, un édifice religieux au charme discret mais chargé d’histoire.

Une belle occasion de plonger dans l’histoire religieuse et locale de ce village en découvrant son église emblématique.

Église Saint-Georges Église Saint-Georges, 46270 Linac Linac 46270 Lot Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Linac (46)