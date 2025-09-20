Visite libre de l’église Saint-Georges Église Saint-Georges Morville-sur-Nied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Édifiée en 1812, cette église abrite de magnifiques autels du XVIIIe siècle et domine le cœur du village avec son clocher élancé et son architecture sobre. Elle témoigne de la vie religieuse locale à travers les siècles.

L'église Saint-Georges, reconstruite en 1812, se dresse au cœur du village de Morville-sur-Nied, sur la rue de l'Église.

Bien que son édifice actuel date du début du XIXᵉ siècle, elle conserve un mobilier d’une valeur historique notable, notamment plusieurs autels du XVIIIᵉ siècle, témoins des styles et pratiques liturgiques antérieures.

Sa présence marque un jalon fort dans le paysage communal : à la fois centre spirituel, repère de l’identité locale et lieu de mémoire. Elle illustre la continuité d’une tradition religieuse dans la Moselle, où l’église joue un rôle structurant — non seulement dans la vie religieuse, mais aussi dans l’Histoire et le patrimoine architectural de la commune.

© église Morville Nied