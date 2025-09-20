Visite libre de l’église Saint-Germain de Rignac Église Rignac

Visite libre de l’église Saint-Germain de Rignac Église Rignac samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Germain de Rignac 20 et 21 septembre Église Lot

Gratuit. Informations au 06 86 15 81 63

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Église Saint-Germain de Rignac

Venez découvrir cette église et son patrimoine.

Église Rignac Rignac 46500 Lot Occitanie Église fondée par les moines de Beaulieu. La nef unique ouvre sur un choeur pentagonal, et est voûtée d’ogives pénétrant directement dans les piliers. Deux chapelles forment le plan cruciforme et sont voûtées d’ogives tombant sur des culs de lampes. Clocher au nord.

Journées européennes du patrimoine 2025

© PAH Cauvaldor