Visite libre de l’église Saint-Germain, Église Saint-Germain, Boësses

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Germain 19 et 20 septembre Église Saint-Germain Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Germain reconnue monument historique avec une arche, dont le clocher sera restauré très prochainement.

Église Saint-Germain 17 Rue des Fossés S, 45390 Boësses, France Boësses 45390 Loiret Centre-Val de Loire Cette église du diocèse de Sens appartenait au chapitre de Notre-Dame de Paris. Plusieurs parties de l’édifice remontent à l’époque romane, notamment les deux premiers étages de la tour du clocher. Des remaniements ont eu lieu aux 14e et XVe siècles. L’église se compose d’une nef avec bas-côtés, d’un transept et d’un choeur à chevet plat. Elle s’ouvre par un porche du 12e ou du XIIIe siècle. Il comprend onze arcatures en plein cintre supportées par des colonnettes aux chapiteaux ayant tous une ornementation différente. Une grande baie en plein cintre s’ouvrant au ras du sol le sépare en deux parties, l’une ouverte par cinq arcades et l’autre par six. Les colonnettes supportant les arcs reposent sur un bahut en maçonnerie. La grande baie servant d’entrée est placée face à la porte de l’église. A l’intérieur, autour d’une travée romane voûtée en berceau, paraissant contemporaine du porche et du portail d’entrée, s’élèvent, à l’ouest, trois travées avec profils et sculptures allant du 12e au XIVe siècle ; à l’est, deux travées du XIVe siècle formant le choeur. Les bas-côtés pourraient remonter au XIIIe siècle, hormis les deux travées accolées à la travée romane, qui sont du XVe siècle. L’une d’elles, au sud, comporte un oculus pour le passage des cloches et est surmontée d’un petit clocher.

Visite de l’église Saint-Germain reconnue monument historique avec une arche, dont le clocher sera restauré très prochainement.

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