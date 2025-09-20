Visite libre de l’église Saint-Germain Eglise Saint-Germain Noyen-sur-Sarthe
Gratuit et sans réservatin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Découvrez l’église Saint-Germain de Noyen, ouverte tout le week-end
Eglise Saint-Germain noyen Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire Eglise Saint-Germain de Noyen Parking à proximité
Journées européennes du patrimoine 2025
Matéo Guyon