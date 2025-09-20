Visite libre de l’église Saint Gervais et Saint Protais Église Saint Gervais et Saint Protais Erdre-en-Anjou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Eglise élevée au 19e et 20e siècle.

Église Saint Gervais et Saint Protais 4 Rue de l’Église Vern d’Anjou Erdre-en-Anjou 49220 Vern d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.erdre-en-anjou.fr/ Église du XIXème et XXème siècles

Commune d’Erdre-en-Anjou