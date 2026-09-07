Visite libre de l’église Saint Gervais et Saint Protais, Rue de l’Église, Vern-d’Anjou, 49220 Erdre-en-Anjou, Vern-d’Anjou

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint Gervais et Saint Protais 19 et 20 septembre Rue de l’Église, Vern-d’Anjou, 49220 Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Gervais et Saint-Protais ouvre ses portes au public.

Une belle occasion de découvrir librement ce patrimoine local.

Rue de l’Église, Vern-d’Anjou, 49220 Erdre-en-Anjou Rue de l’Église, Vern-d’Anjou, 49220 Erdre-en-Anjou Vern-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Gervais et Saint-Protais ouvre ses portes au public.

©Commune d’Erdre-en-Anjou