Visite libre de l’église Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Usseau
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Exposition dans l’église sur le patrimoine religieux local et sur les cloches.
Eglise Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire, 86230 Usseau Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine
