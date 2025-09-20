Visite libre de l’église Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Usseau

Visite libre de l’église Saint-Hilaire 20 et 21 septembre Eglise Saint-Hilaire Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition dans l’église sur le patrimoine religieux local et sur les cloches.

Eglise Saint-Hilaire, 86230 Usseau, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

