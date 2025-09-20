Visite libre de l’église Saint-Hilaire Eglise Sainte-Hilaire Étriché

Visite libre de l’église Saint-Hilaire Eglise Sainte-Hilaire Étriché samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Hilaire 20 et 21 septembre Eglise Sainte-Hilaire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église fut d’abord une bâtisse, qui remonte au temps où Robert le Fort chassa les Normands de la région. On peut y découvrir aussi la reproduction du retable de la chapelle du Moulin d’Ivray (XVIe siècle) dont l’original est conservé au musée Saint-Jean à Angers.

Eglise Sainte-Hilaire Rue de la Mairie Etriché Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’église fut d’abord une bâtisse, qui remonte au temps où Robert le Fort chassa les Normands de la région. On peut y découvrir aussi la reproduction du retable de la chapelle du Moulin d’Ivray (XVIe…

Laura Bellanger