Visite libre de l’Eglise Saint-Idunet Eglise Saint-Idunet Châteaulin

Visite libre de l’Eglise Saint-Idunet 20 et 21 septembre Eglise Saint-Idunet Finistère

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres sauf pendant les offices religieux

Eglise Saint-Idunet 15 Rue de l’église 29150 Châteaulin Châteaulin 29150 Finistère Bretagne 02 98 86 59 76 http://www.chateaulin.fr https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005339;https://www.chateaulin.fr/chateaulin/principal/histoire/memoire-de-lieux/les-edifices-religieux/leglise-saint-idunet Église paroissiale, elle fut totalement reconstruite entre 1868 et1869 dans le style néogothique à l’emplacement de l’ancienne église du prieuré. Position GPS : 48.195087,-4.093102

Visite libre.

(c) Mathieu Le Gall pour la Ville de Châteaulin