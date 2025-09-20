Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de Condat Église Saint-Jean-Baptiste Condat

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de Condat Samedi 20 septembre, 10h00 Église Saint-Jean-Baptiste Lot

Informations auprès de la mairie : 05 65 32 11 26. Gratuit. Sans réservation.

À la découverte de l’église Saint-Jean-Baptiste de Condat

Poussez les portes de la belle église Saint-Jean-Baptiste, au cœur du village de Condat, et laissez-vous séduire par son charme intemporel.

Entre architecture harmonieuse, mobilier ancien et atmosphère paisible, cette église dévoile un patrimoine religieux discret mais précieux.

Une belle occasion de redécouvrir l’histoire locale à travers un édifice emblématique, témoin de la foi et du savoir-faire d’autrefois.

Église Saint-Jean-Baptiste 46074 Condat Condat 46110 Lot Occitanie L’église Saint-Jean-Baptiste de Condat dépendait du prieuré de Friat, fondation de l’abbaye de Beaulieu-sur-Dordogne dans le domaine de Condat, dont elle est propriétaire dès le IXe siècle. L’édifice actuel est le fruit de nombreux remaniements. De l’église romane subsiste le portail du milieu du XIIe siècle. Une importante campagne de travaux voit la construction de chapelles latérales et le voûtement de la nef, peut-être au XVIe siècle. C’est probablement au XIXe siècle que les chapelles sont transformées en bas-côtés.

© Pah Cauvaldor