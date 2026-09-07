Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de Gardonne et du temple protestant, Église Saint-Jean-Baptiste de Gardonne, Gardonne

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de Gardonne et du temple protestant 18 – 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste de Gardonne Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de Gardonne et du temple protestant.

Église Saint-Jean-Baptiste de Gardonne Rue de l’église, 24680 Gardonne Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553235070 Église Saint-Jean-Baptiste de Gardonne Parking

Visite libre de l’église st Jean Baptiste de Gardonne et du temple protestant

mairie Gardonne