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AGENDA · Pancy-Courtecon

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de Pancy à Pancy-Courtecon, Commune de Pancy-Courtecon 02860, Pancy-Courtecon

samedi 19 septembre 2026 · Commune de Pancy-Courtecon 02860 · Pancy-Courtecon

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de Pancy à Pancy-Courtecon, Commune de Pancy-Courtecon 02860, Pancy-Courtecon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commune de Pancy-Courtecon 02860
Adresse
02860 pancy-courtecon
Ville
02860 Pancy-Courtecon
Département
Aisne
Tarif
Accès gratuit

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de Pancy à Pancy-Courtecon 19 et 20 septembre Commune de Pancy-Courtecon 02860 Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture et visite libre de l’église Église Saint-Jean-Baptiste de Pancy à Pancy-Courtecon.

Commune de Pancy-Courtecon 02860 02860 pancy-courtecon Pancy-Courtecon 02860 Aisne Hauts-de-France
Ouverture et visite libre de l’église Église Saint-Jean-Baptiste de Pancy à Pancy-Courtecon.

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