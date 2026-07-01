AGENDA · Pancy-Courtecon
Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de Pancy à Pancy-Courtecon, Commune de Pancy-Courtecon 02860, Pancy-Courtecon
samedi 19 septembre 2026 · Commune de Pancy-Courtecon 02860 · Pancy-Courtecon
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de Pancy à Pancy-Courtecon 19 et 20 septembre Commune de Pancy-Courtecon 02860 Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ouverture et visite libre de l’église Église Saint-Jean-Baptiste de Pancy à Pancy-Courtecon.
Commune de Pancy-Courtecon 02860 02860 pancy-courtecon Pancy-Courtecon 02860 Aisne Hauts-de-France
Ouverture et visite libre de l’église Église Saint-Jean-Baptiste de Pancy à Pancy-Courtecon.
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