Visite libre de l’église Saint Jean-Baptiste Église Saint Jean-Baptiste de Balan Balan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint Jean Baptiste vous ouvre ses portes pour le week-end ! Ce charmant monument du XIème siècle est à voir en visite libre.

Église Saint Jean-Baptiste de Balan 52 rue de l’église, 01360, Balan, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Balan 01360 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 75 28 27 72 Église de plan longitudinal à chapelles latérales. Chœur voûté d’ogives et séparé de la nef par un arc-diaphragme. Façade accueillant un portail classique à agrafe centrale sur le sommet de l’encadrement de la porte. Une moulure chantournée la sépare d’un oculus. Parking à proximité

M-Art Photographie