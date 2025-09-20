Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Loubressac

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Loubressac samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste 20 et 21 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Lot

Gratuit. Informations auprès de la mairie : 05 65 38 18 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

⛪ Visite libre — Église Saint-Jean-Baptiste de Loubressac

Explorez librement cette église remarquable et admirez son très beau portail sculpté, témoin de l’art et du savoir-faire d’époque.

Église Saint-Jean-Baptiste 37 Rte de Lacapelle, 46130 Loubressac, France Loubressac 46130 Lot Occitanie 06 87 02 67 27 L’église a remplacé au XVIe siècle l’édifice primitif du XIVe siècle. L’intérieur de l’église a une vaste nef voûtée en ogive avec quatre chapelles latérales. Le portail est orné de statues : Adam à droite, la main sur une feuille de figuier ; Eve à gauche, avec l’arbre et le serpent. Ce portail a été martelé au cours des guerres de Religion, à la fin du XVIe siècle. Au centre et en haut, se trouve sans doute le Christ en majesté. De Saint-Céré D30 puis direction Loubressac par la D118. Se garer aux abords de la mairie, sur la place du village, l’église est située au cœur du bourg, au bord de la falaise.

⛪ Visite libre — Église Saint-Jean-Baptiste de Loubressac

© pah cauvaldor