Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean Joigny

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste 20 et 21 septembre Église Saint-Jean Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter cette magnifique église à l’architecture gothique et découvrez son orgue symphonique et sa spendide voûte Renaissance.

Église Saint-Jean 2 Rue Chaudot, 89300 Joigny, France Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© J.-M. S.