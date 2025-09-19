Visite libre de l’église Saint-Jean Église Saint-Jean Châlons-en-Champagne

Merci de ne pas déambuler durant les offices religieux.

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Édifiée à la fin du XIᵉ siècle, l’église Saint-Jean-Baptiste surprend par son architecture originale, avec son transept double et son chevet plat. Vous y découvrirez une nef romane, des statues en bois polychrome, des dalles funéraires médiévales et deux tableaux remarquables. Un lieu chargé d’histoire, à explorer à votre rythme.

Église Saint-Jean 5 Rue de la Charrière, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326651789 https://www.chalons-tourisme.com/mon-sejour/patrimoine-visites-et-culture/eglise-saint-jean-chalons-en-champagne-fr-3091637/ C’est la plus ancienne église de Châlons avec sa nef romane de la fin du 11e siècle. Elle est dédiée à Saint Jean-Baptiste. Sa forme est originale car le transept est double, le chevet est plat et il n’y a pas de déambulation. Elle a subi de nombreuses transformations au cours des siècles. En 1603, une tour est élevée au-dessus de la croisée du transept. Fortement ravagée lors des guerres de la Révolution et de l’Empire, l’église est restaurée grâce à la générosité de ses paroissiens, au 19e siècle. Elle a été classée en 1862. Parmi les curiosités : reliques et statues en bois polychrome de deux saints, évêques de Châlons : saint Elaphe et saint Lumier, deux tableaux : Saint Sébastien donné en 1652 à la Chapelle des Arbalétriers et Couronnement de la Vierge (17e siècle) et alles funéraires (13e et 14e siècles)

© Office du tourisme