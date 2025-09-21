Visite libre de l’église Saint-Jean Église Saint-Jean de Cudos Cudos

Visite libre de l’église Saint-Jean Dimanche 21 septembre, 08h00 Église Saint-Jean de Cudos Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église est construite à l’initiative de Jeanne de Got, afin de remplacer l’église primitive, trop petite, élevée à Conques. L’édifice, fortifié comme en témoigne la base de la tour-clocher, est remaniée à plusieurs reprises. Au XVIIe siècle, deux bas-côtés sont ajoutés, séparés de la nef par des arcs en plein cintre reposant sur les piliers octogonaux. Le porche est alors modifié : la porte gothique est conservée au centre et deux portails latéraux sont réalisés dans le style Renaissance. Au milieu du XIXe siècle, des travaux d’amélioration sont entrepris et l’ajout d’une tour-clocher est décidé. Sa construction, débutée en 1859, est financée en totalité par une collecte locale.

Église Saint-Jean de Cudos Église Saint-Jean, 33430 Cudos Cudos 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556254183

©CF – OT du Bazadais