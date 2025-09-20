Visite libre de l’église Saint-Joseph de Nessa Nessa Nessa

Visite libre de l’église Saint-Joseph de Nessa Nessa Nessa samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint-Joseph de Nessa fut construite entre 1753 et 1783 à l’initiative du prêtre Don Gregorio Salvini, qui fut également Député de la Balagne et auteur « Giustificazione della Revoluzione di Corsica ». Il en décida la construction et en suivit les travaux. A sa mort en 1789 il sera d’ailleurs enterré au pied de l’un des piliers de l’église. L’intérieur de cette église est orné de trois grandes peintures au-dessus des autels. Sur l’autel principal trône la Vierge en Rosaire, œuvre de l’artiste bastiais Giovan Battista Moro, bien connu au XVIIIe siècle et inscrite Monument historique. Au-dessus des deux autels latéraux, une toile d’anonyme représentant la Vierge en Assomption et une toile peinte par un Orsini en 1842, « Les âmes du purgatoire ». On retrouve d’autres toiles de cet artiste naïf dans d’autres églises de Balagne.

Héritage du XVIIIe siècle, l'église Saint-Joseph a besoin d'être restaurée et préservée de l'humidité. Une collecte en ligne est disponible sur le site de la Fondation du patrimoine si vous souhaitez participer à ce projet : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-joseph-de-nessa/63253

Visite de L’Église Saint Joseph: entrée libre

