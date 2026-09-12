Visite libre de l’église Saint Julien de Caen | Journées du Patrimoine Eglise Saint-Julien Caen
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Julien · Caen
Informations pratiques
Caen
Visite libre de l’église Saint Julien de Caen | Journées du Patrimoine
Eglise Saint-Julien 25 rue des carrières Saint-Julien Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre de l’église avec diaporama silencieux projeté en continu sur l’histoire du monument depuis ses débuts.
Le public est aussi invité à monter à la tribune où il pourra découvrir (non-stop) le fonctionnement, l’histoire et le rôle d’un orgue, à la console, avec démonstrations aux claviers
Visite libre de l’église avec diaporama silencieux projeté en continu sur l’histoire du monument depuis ses débuts.
Le public est aussi invité à monter à la tribune où il pourra découvrir (non-stop) le fonctionnement, l’histoire et le rôle d’un orgue, à la console, avec démonstrations aux claviers par l’organiste, et à l’intérieur du buffet où les spectateurs pourront voir toute la mécanique en mouvement.
Un diaporama sur l’orgue sera présenté à 15h avec places assises dans la nef. .
Eglise Saint-Julien 25 rue des carrières Saint-Julien Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 44 53
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English : Visite libre de l’église Saint Julien de Caen | Journées du Patrimoine
Self-guided tour of the church with a silent slideshow projected continuously, covering the history of the building from its earliest days.
Visitors are also invited to go up to the gallery, where they can learn (non-stop) about how an organ works, its history and its role, at the console, with…
L’événement Visite libre de l’église Saint Julien de Caen | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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