Visite libre de l’église Saint-Julien de Thury Église Saint-Julien de Thury Thury

Visite libre de l’église Saint-Julien de Thury 20 et 21 septembre Église Saint-Julien de Thury Côte-d’Or

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église Saint-Julien de Thury. Vous découvrirez son trésor, sa tour avec accès à la charpente, sa collection lapidaire, ses cloches et sa terrasse panoramique.

Église Saint-Julien de Thury 89520 Thury Thury 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 http://thury89.fr Découvrez cette église des XVe et XVIe siècles classée au titre des Monuments historiques et son trésor. Vous pourrez également monter à la tour panoramique et découvrir l’exposition temporaire présentée dans les combles.

© Michel Mourot