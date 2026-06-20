Visite libre de l’église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Cœur de Causse

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Julien 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Julien de Vaillac présente une architecture singulière, marquée par un chevet plat flanqué de chapelles latérales, dont l’une conserve une abside romane voûtée en cul-de-four. Son clocher est surmonté d’une tour carrée.

La nef, située côté route et correspondant à l’entrée actuelle, semble provenir de la transformation d’une ancienne halle en lieu de culte, avec à l’étage ce qui pourrait avoir été la maison commune. Les cloches datent de 1595. L’ancienne entrée de l’église, aujourd’hui intégrée à la sacristie, est ornée d’une Vierge à l’Enfant en relief datant du XIVe siècle.

Église Saint-Julien 1878 route du Viguier, 46240 Cœur-de-Causse Cœur de Causse 46240 Vaillac Lot Occitanie L’église Saint-Jean vous offre un très bel exemple d’architecture romane avec son chevet plat à chapelles latérales dont l’une en cul-de-four. Son clocher à tour carrée abrite des cloches datées de 1595. Une partie de la nef semble avoir été une ancienne halle convertie ensuite en espace de culte dont le premier étage correspondant vraisemblablement à la maison commune. La sacristie offre au regard des visiteurs une vierge à l’enfant en relief daté du XIVe siècle.

Chevet plat avec chapelles latérales dont une romane en cul de four. Clocher avec tour carrée; la nef côté route (entrée actuelle) semble être une ancienne halle transformée en lieu de culte avec à à…

©mairie de vaillac