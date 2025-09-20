Visite libre de l’église Saint-Laurent de Chichery-la-Ville Église Saint-Laurent Chichery

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Laurent de Chichery-la-Ville.

Dotée d’un clocheton, l’église Saint-Laurent date du XIIIe siècle. Les arêtes extérieures de la chapelle Saint-Vincent, restaurée au XVe siècle, retombent sur quatre consoles, dont deux chargées d’un écu : sur l’un figurent les principaux outils du charron, sur l’autre les instruments du tonnelier.

Église Saint-Laurent Rue du Puits d’Hiver, 89400 Chichery Chichery 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

