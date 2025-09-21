Visite libre de l’église Saint-Laurent de Cudos Église Saint-Laurent Cudos

Visite libre de l’église Saint-Laurent de Cudos Église Saint-Laurent Cudos dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Laurent de Cudos Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Laurent Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construite au XIIe siècle, l’église a été remaniée au XVIIe siècle (chaire, tabernacle et probablement plafond et sacristie), puis au XIXe siècle (portail et chœur : la date de 1818 est gravée sur la porte).

Saint-Laurent d’Artiguevieille est parvenu jusqu’à nos jours, grâce entre autres aux deux dernières municipalités : la restauration en profondeur ayant débuté en 1998, les retables et l’intérieur ont été restaurés en 2007.

Église Saint-Laurent Hameau d’Artiguevieille, 33640 Cudos Cudos 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 25 41 83 http://www.cudos.fr Quand les Romains occupèrent l’Aquitaine, ils réunirent quelques chefs lieux par des routes directes (vers 200). Ainsi, le tronçon Bazas-Sos (près de Condom) que l’on nomme « Chemin Gallien » traversait la lande en ligne droite.

Ce qui a facilité la mise en valeur de quelques terres médiocres auprès d’un ruisseau : c’est l’origine d’Artiguevieille dont le nom signifie défrichement ancien.

En 1165, Amanieu d’Albret donne aux moines cisterciens de l’abbaye de Fontguilhem (commune de Masseilles près de Grignols) les terres qu’il possède sur la paroisse d’Artiguevieille (40 ha au lieu-dit actuel de Bideau), ce don correspond probablement à des terrains marécageux qui avaient besoin d’être drainés, travaux dont les moines blancs étaient spécialistes.

Pour exploiter ces terres éloignées de leur abbaye, les moines ont installé une « grange », c’est-à-dire une grande exploitation à un endroit où un chemin venant du bourg d’Artiguevieille rejoignait l’ancienne voie romaine Bazas-Sos. Ils ont joué un grand rôle dans la mise en valeur du secteur (routes, drainages).

L’église d’Artiguevieille existait déjà à l’époque où les moines cisterciens ont pris possession des terres d’Amanieu d’Albret.

Construite au XIIe siècle, l’église a été remaniée au XVIIe siècle (chaire, tabernacle et probablement plafond et sacristie), puis au XIXe siècle (portail et chœur : la date de 1818 est gravée sur la…

©CF – OT du Bazadais