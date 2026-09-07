Visite libre de l’église Saint-Laurent de Neuvy-en-Champagne, Église Saint-Laurent, Bernay-Neuvy-en-Champagne

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Laurent de Neuvy-en-Champagne 19 et 20 septembre Église Saint-Laurent Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Laurent, dans le bourg de Neuvy-en-Champagne; église romane du XIIe siècle, classée au titre des monuments historiques.

Église Saint-Laurent Rue de L Eglise, 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne, France Bernay-Neuvy-en-Champagne 72240 Neuvy-en-Champagne Sarthe Pays de la Loire 0243207125

Visite libre de l’église Saint-Laurent, dans le bourg de Neuvy-en-Champagne. église romane du XIIe siècle, classée au titre des monuments historiques.

©laure jouffrai