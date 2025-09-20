Visite libre de l’église Saint-Laurent d’Ornans et de l’exposition sur saint Vernier Église Saint-Laurent Ornans

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint-Laurent, renconstruite au XVIe siècle, regorge de trésors. Venez les découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ainsi que l’exposition Saint Vernier, patron des vignerons.

Église Saint-Laurent Rue Saint Laurent, 25290 Ornans, France Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 62 12 86 https://www.patrimoine-histoire.fr/P_FrancheComte/Ornans/Ornans-Saint-Laurent.htm

© Paroisse d’Ornans