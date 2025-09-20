Visite libre de l’église Saint-Laurent Église Saint-Laurent Panjas

Visite libre de l’église Saint-Laurent Église Saint-Laurent Panjas samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Laurent 20 et 21 septembre Église Saint-Laurent Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Dès 1060, l’église est consacrée et dédiée à Saint-Laurent. Cette église antique, contemporaine de l’abside qui lui a survécu, fut ruinée en grande partie durant la guerre de Cent Ans et y perdit sa nef.

La nef, reconstruite à la fin du XVe siècle, est dominée par une haute voûte à nervures saillantes reliées par des clés en pierre ornées de bas-reliefs. On notera, avant de quitter la nef, la lourde chaire en pierre, qui se détache en saillie sous la forme d’un ambon circulaire à base conique.

Le chevet de l’église est un morceau achevé d’architecture romane. L’arc triomphal de l’entrée, la voûte romane de l’abside et, à la base, les arcatures avec chapiteaux historiés forment un cadre digne des peintures romanes redécouvertes à la fin du XIXe siècle. Cet ensemble pictural s’impose par sa grande richesse iconographique.

Des membres de l’association de sauvegarde du patrimoine seront présents pour guider et renseigner les visiteurs.

Église Saint-Laurent Place de l’église, 32110 Panjas Panjas 32110 Gers Occitanie 06 13 83 81 46 http://patrimoinepanjas.wordpress.com Cette église est en partie romane (XIe-XIIe siècles). La nef, composée de quatre travées, et les huit chapelles latérales voûtées d’ogives ont été édifiées dans le style gothique méridional au XVe siècle. Le chœur roman présente des peintures romanes datant de la fin du XIIIe siècle. Longtemps recouvertes d’enduit, ces peintures ont été découvertes et restaurées en 1892. Malheureusement, le locher octogonal d’origine s’est effondré le 04/04/1980.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association de sauvegarde du patrimoine de Panjas