Visite libre de l’église Saint-Laurent (Paris 10e) Église Saint-Laurent Paris

Visite libre de l’église Saint-Laurent (Paris 10e) 20 et 21 septembre Église Saint-Laurent Paris

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Il s’agit d’une visite libre de l’église. De nombreux cartels et documents permettent de se faire une idée de son histoire et de son architecture. Un QR code renvoie sur une visite guidée éditée par Art Culture et Foi.

Église Saint-Laurent 68 Boulevard de Magenta, 75010 Paris, France Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France 0146072465 https://www.asaintlaurent.com

