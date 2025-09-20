Visite libre de l’église Saint-Lazare de Devecey Église Saint-Lazare Devecey

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Lazare de Devecey, les travaux de rénovation et le tryptique installé en 2023. Un depliant sera disponible sur place et une visite commentée sera proposée samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h.

Église Saint-Lazare Rue du Village, 25870 Devecey Devecey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 07 49 61 32 12

© Association Mariam