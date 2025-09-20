Visite libre de l’église Saint Léger Auzouville-Auberbosc Terres-de-Caux

Visite libre de l’église Saint Léger Auzouville-Auberbosc Terres-de-Caux samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint Léger

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint Léger d’Autun d’Auzouville-Auberbosc, commune déléguée de Terres-de-Caux, sera ouverte au public de 14h00 à 18h00. .

Auzouville-Auberbosc 121 Rue de l’Église Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 74 11

