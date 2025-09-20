Visite libre de l’église Saint-Lézin Blosseville

Visite libre de l’église Saint-Lézin Blosseville samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Lézin

Eglise St Lézin Blosseville Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visites libres de l’église Saint-Martin de Blosseville, dont les extérieurs et les verrières viennent d’être restaurés.

Le tour de l’extérieur, au milieu du cimetière et de ses croix anciennes, permet d’admirer les parements de grès, silex et tuf rénovés.

La déambulation à l’intérieur de l’église permet de comprendre son évolution architecturale entre le XIIe et le XVIe siècle. Elle est également l’occasion d’admirer les verrières qui ornent l’église, dont huit du XVIe siècle sont classées. Leur restauration récente leur donne une plus grande clarté et lisibilité.

Visites guidées de 14h30 à 18h30 uniquement. .

Eglise St Lézin Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 49 55 00

