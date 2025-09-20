Visite libre de l’église Saint-Loup de Boussès Église Saint-Loup Boussès

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre de l’église Saint-Loup du XVème siècle et son ancien cimetière fortifié. La commune formait avec les paroisses de Durance et Pompiey la baronnie de Durance.

Journées européennes du patrimoine 2025

©OTCLG