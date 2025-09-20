Visite libre de l’église Saint-Loup Église Saint-Loup Cézy

Visite libre de l’église Saint-Loup Église Saint-Loup Cézy samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Loup 20 et 21 septembre Église Saint-Loup Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’église Saint-Loup de Cézy, village situé sur la voie romaine de Sens à Auxerre. Vous découvrirez cette église gothique bien restaurée, avec sa statuaire et ses vitraux intéressants.

Église Saint-Loup 26 Chemin de Villecien 89410 Cézy Cézy 89410 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’église Saint-Loup de Cézy, village situé sur la voie romaine de Sens à Auxerre. Vous découvrirez cette église gothique bien avec…

Photo libre de droits