Visite libre de l’église Saint-Loup Église Saint-Loup Cézy

Visite libre de l’église Saint-Loup 20 et 21 septembre Église Saint-Loup Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’église Saint-Loup de Cézy, village situé sur la voie romaine de Sens à Auxerre. Vous découvrirez cette église gothique bien restaurée, avec sa statuaire et ses vitraux intéressants.
Église Saint-Loup 26 Chemin de Villecien 89410 Cézy Cézy 89410 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
