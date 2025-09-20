Visite libre de l’église Saint-Malo Église Saint-Malo Dinan

Visite libre de l’église Saint-Malo Église Saint-Malo Dinan samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Malo 20 et 21 septembre Église Saint-Malo Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Édifiée à la fin du 15e siècle grâce à la générosité du vicomte Jean II de Rohan, l’église connait d’abord une construction rapide avant que les travaux ne s’essoufflent au milieu du 16e siècle.

Église Saint-Malo 16 Rue du Pont de la Haye, 22100 Dinan, France Dinan 22100 Dinan Côtes d’Armor Bretagne Conserve un orgue dû au facteur anglais Alfred Oldknow (1889).

Edifiée à la fin du 15ème siècle, l’église Saint-Malo de Dinan témoigne du savoir-faire des maîtres batisseurs de la fin de l’époque médiévale.

Service Conservation et Valorisation des Patrimoines – Ville de Dinan