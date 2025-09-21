Visite libre de l’église Saint-Mammès de Charmoy Église Saint-Mammès Charmoy

Visite de l’église : entrée libre | Concert gospel : entrée au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Mammès de Charmoy, datée du XIIe siècle.

L’église, dotée d’un portail orné de colonnettes avec chapiteaux feuillagés et chimères, a beaucoup évolué au fil du temps. Au XVIe siècle, une chapelle à larges fenêtres de style flamboyant est créée.

À 15h, vous pourrez assister à un concert gospel par la chorale Croq’Notes de Brion (participation au chapeau).

Église Saint-Mammès Rue de l’Église, 89400 Charmoy Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté L’église Saint-Mammès comporte une nef du XIIIe siècle et est dotée d’un portail assez remarquable orné de colonnettes du milieu du XIIIe siècle avec des chapiteaux feuillagés et des chimères, ces figures fantastiques, mythiques ou grotesques utilisées à des fins décoratives à ne pas confondre avec la gargouille, dont le but est l’évacuation des eaux de pluie des toitures. Le chœur a été refait au XVIe siècle.

© Daytona Goguelat