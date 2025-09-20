Visite libre de l’église Saint-Marcellin Église Saint-Marcellin de Bressolles Bressolles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Dédiée à Saint-Marcellin, cette église est d’inspiration plutôt romane, malgré une baie gothique. Si des mentions moyenâgeuses évoquent l’édifice, sa première description date de 1613.

Sa visite est à faire en autonomie, grâce à un livret présent sur place.

Église Saint-Marcellin de Bressolles 33 Chemin du crétin 01360 Bressolles, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Bressolles 01360 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Aucune trace dans la tradition orale, aucun vestige et aucun écrit ne permettent de supposer que le lieu de culte ait occupé un autre emplacement que celui de l'église que nous connaissons aujourd'hui.

La première description datée de 1613 (lors d’une visite pastorale) présente.

Un bâtiment modeste, mais en bon état. L’édifice actuel, fait d’alternance de couches de galets du Rhône, de pierres taillées et de briques, a été maintes fois remanié. Presque entièrement détruit à la révolution, il sera reconstruit dans la première moitié du XIXe siècle, un nouveau clocher sera érigé en 1842. En 1844, le mur nord sera consolidé par une chapelle.

Les restaurations de la fin du XXe siècle ont mis en valeur le bâtiment tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Courant 2005, son mur d’enceinte a été entièrement refait. D’inspiration plutôt romane dans l’ensemble, on note toutefois une baie gothique lancéolée sur la façade sud. Une statue de bois ciré de Saint-Marcellin (saint patron de la commune) a retrouvé sa place dans le chœur après avoir séjourné au musée de Pérouges. Parking

