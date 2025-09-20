Visite libre de l’église Saint-Marie Église Sainte-Marie Anglet

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Bijou du XXe siècle, l’église Sainte-Marie, bâtie en 1932, est inscrite au titre des monuments historiques depuis 2014. Des livrets de parcours historique et architecturale sont à la disposition du public. Une exposition conçue sous la direction d’Anglet Patrimoines et avec le concours et le soutien de la paroisse Sainte-Marie vient compléter le dispositif de visite.

Église Sainte-Marie 31 Av. de la Chambre d’Amour, 64600 Anglet Anglet 64600 La Chambre d’Amour Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© KPD – Ville d’Anglet