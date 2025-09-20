Visite libre de l’église Saint-Martial Église Saint-Martial de Beyssac Le Vignon-en-Quercy

Visite libre de l’église Saint-Martial Église Saint-Martial de Beyssac Le Vignon-en-Quercy samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Martial 20 et 21 septembre Église Saint-Martial de Beyssac Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Ouverture exceptionnelle — Église Saint-Martial de Beyssac

Explorez cette église emblématique des Quatre-Routes-du-Lot à l’occasion d’un week-end d’ouverture exceptionnelle.

Un moment rare pour découvrir ce patrimoine chargé d’histoire.

Église Saint-Martial de Beyssac Quatre-Routes-du-Lot, 46110 Le Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy 46110 Les Quatre-Routes-du-Lot Lot Occitanie

⛪ Ouverture exceptionnelle — Église Saint-Martial de Beyssac

© Pah cauvaldor