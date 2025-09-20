Visite libre de l’église Saint-Martial et de ses fresques Église Saint-Martial Tauriac

Visite libre de l’église Saint-Martial et de ses fresques Église Saint-Martial Tauriac samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Martial et de ses fresques 20 et 21 septembre Église Saint-Martial Lot

Gratuit. Sans réservation. Informations auprès de la mairie : 05 65 38 53 33

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Église Saint-Martial

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir cette église et ses magnifiques fresques.

Église Saint-Martial Lieu Dit sous Labrunie 46130 Tauriac Tauriac 46130 Lot Occitanie Église bâtie dans la première moitié du XVIe siècle. L’entrée se fait à l’ouest par un portail à voussure appareillée en rouleaux à ressauts, ménagé à la base d’un clocher carré dont la partie supérieure a été refaite au XIXe siècle. A la base du clocher se trouve un narthex. L’église se termine par un chevet carré. A l’intérieur, les collatéraux sont voûtés d’ogives à liernes et tiercerons, entièrement décorés de peintures. Sur la voûte du collatéral nord sont représentés les prophètes ; sur les murs, la dormition de la Vierge, son couronnement et les douze apôtres. Les chapiteaux des piliers sont sculptés. La deuxième travée du collatéral sud est ornée de scènes de la Création ; Salomé et Saint-Jean-Baptiste ; la Visitation ; l’Annonciation ; Saint-Georges délivrant la princesse. La première travée du collatéral sud présente les Sibylles et leurs attributs.

Journées européennes du patrimoine 2025

