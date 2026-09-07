Visite libre de l’Eglise Saint-Martin à Meauzac, Église, Meauzac

Informations pratiques

Visite libre de l’Eglise Saint-Martin à Meauzac 19 et 20 septembre Église Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’Eglise Saint-Martin avec un accueil assuré sur place par M. Yannick Langlade.

Un peu d’histoire : en 783, l’évêque de Cahors a offert à l’abbé et aux religieux de Moissac l’église Saint-Martin, située sur les bords du Tarn, ainsi que son village, Melsag.

Renseignements au 07 78 70 50 95.

Église 3 route de Lafrancaise 82290 Meauzac Meauzac 82290 Tarn-et-Garonne Occitanie

Visite libre de l’Eglise Saint-Martin avec un accueil assuré sur place par M. Yannick Langlade.

©CharlotteHénaff