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AGENDA · Nouvion-le-Vineux

Visite libre de l’église Saint-Martin à Nouvion-le-Vineux, Eglise de Nouvion-le-Vineux, Nouvion-le-Vineux

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Nouvion-le-Vineux · Nouvion-le-Vineux

Visite libre de l’église Saint-Martin à Nouvion-le-Vineux, Eglise de Nouvion-le-Vineux, Nouvion-le-Vineux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Nouvion-le-Vineux
Adresse
02860 Nouvion-le-Vineux
Ville
02860 Nouvion-le-Vineux
Département
Aisne

Visite libre de l’église Saint-Martin à Nouvion-le-Vineux 19 et 20 septembre Eglise de Nouvion-le-Vineux Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ouverture et visite libre de l’église Saint-Martin à Nouvion-le-Vineux.

Eglise de Nouvion-le-Vineux 02860 Nouvion-le-Vineux Nouvion-le-Vineux 02860 Aisne Hauts-de-France
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Martin à Nouvion-le-Vineux.

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