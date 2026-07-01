AGENDA · Nouvion-le-Vineux
Visite libre de l’église Saint-Martin à Nouvion-le-Vineux, Eglise de Nouvion-le-Vineux, Nouvion-le-Vineux
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Nouvion-le-Vineux · Nouvion-le-Vineux
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Martin à Nouvion-le-Vineux 19 et 20 septembre Eglise de Nouvion-le-Vineux Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Martin à Nouvion-le-Vineux.
Eglise de Nouvion-le-Vineux 02860 Nouvion-le-Vineux Nouvion-le-Vineux 02860 Aisne Hauts-de-France
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Martin à Nouvion-le-Vineux.
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