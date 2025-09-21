Visite libre de l’église Saint-Martin Cléry-sur-Somme Cléry-sur-Somme

Rue de l’Église Cléry-sur-Somme Somme

Gratuit

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, poussez la porte de l’église Saint-Martin, conçue par l’architecte Debat-Ponsan. Elle possède un tympan massif mettant en scène un Christ magistral blanc et un clocher en forme de tour. A l’intérieur, c’est la simplicité qui domine avec ses murs enduits de blanc. Les vitraux sont d’une remarquable beauté ainsi que l’autel et les fonts baptismaux en marbre. Dans le transept gauche, vous pourrez admirer une Pietà blanche délicatement ouvragée.

A l’intérieur de l’église, une exposition est consacrée au mécène Maurice Fenaille qui, grâce à son action généreuse, a permis la reconstruction de l’école communale. 0 .

Rue de l’Église Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38

