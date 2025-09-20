Visite libre de l’église Saint-Martin de Bonnard Église Saint-Martin de Bonnard Bonnard

Visite libre de l'église Saint-Martin de Bonnard 20 et 21 septembre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Martin de Bonnard, datée du XVIe siècle.

Sur le frontispice, on peut admirer une coquille Saint-Jacques sculptée qui laisse penser que Bonnard se trouvait sur l’un des chemins de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.

L’église possède surtout quatre peintures murales exceptionnelles qui témoignent de l’histoire du village à la fin du XVIe siècle.

Un concert inédit gratuit de 20 minutes de beauté grégorienne par Les Dames d’Arbonne, sous la direction de Peter de Groot, vous sera proposé samedi 20 septembre à 14h45.

L'église de Bonnard est dédiée à saint Martin, soldat romain du IVe siècle devenu évêque de Tours. L'église Saint-Martin, de style ogival, date du XVIe siècle. Le portail de style Renaissance date du XVIIe siècle. L'intérieur est composé d'une nef unique d'une grande luminosité. Le chœur est tourné vers l'est. Un clocheton surmontait l'édifice jusqu'au début du XXe siècle. De 1998 à 2000, la commune a entrepris d'importants travaux de restauration. D'admirables peintures murales et des fragments de vitraux du XVIe siècle ont été mis en valeur.

© Daytona Goguelat